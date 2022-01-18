MSB astsubay alımı sonuçları açıklandı! İşte, astsubay alımı mülakat tarihleri

Haberin Devamı

MSB astsubay alımı sonuçları sonrası mülakatlar, Ankara Mamak'ta yapılacak.

1. Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri 2021 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 24 - 28 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarihte saat 08.00'de MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

3. Genel Kültür Sınavına girecek olan adayların ( Bando tercihi olanlar ) sınavları 24 Ocak 2022 tarihinde MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde icra edilecektir. Genel Kültür Sınavı sonuçları aynı gün akşam duyurulacak ve başarılı olan adaylara seçim aşamalarına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

Haberin Devamı

4. Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan her sınıf kontenjanının 6 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır.

5. Sınav çağrısı için sınıf bazında taban puanlar belirlenmiştir. Adayların taban puanlarının üstündeki tercihleri dikkate alınacak, belirlenen taban puanların altında puanı olan adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.

6. Seçim aşaması faaliyetleri,

a. Genel Kültür Sınavı (Sadece Bando tercihi olanlar adaylar için)

b. Evrak Kontrol

c. Fiziki Değerlendirme

ç. Kişilik Değerlendirme Testi

d. Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)

e. Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı için),

f. Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri

g. Mülakat ( MSB tarafından bilahare ilan edilecek bir tarihte yapılacaktır.)

7. Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Merasim Komutanlığı Kirazlıdere/ANKARA adresinde yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde sınavlara gelmeyen adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.

8. Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

9. Adaylar, seçim aşamalarına gelirken e-devlet şifreleri mevcut olacak ve Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.

Haberin Devamı

10. Spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair tek hekim raporu getirmeyen adaylar "Fiziki Yeterlilik Testi" ne alınmayacaklardır.

11. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

12. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

13. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sonlandırılacaktır.

Haberin Devamı

14. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

15. Adaylar Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunun Kare Kodlu çıktısını yanlarında getireceklerdir. Bu kapsamda;

a. Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,

b. HES Kodu olmayan adaylar HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,

c. HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak,

16. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

Haberin Devamı

17. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

18. Taban Puanlar ve Başvuru Kılavuzuna "Duyuruya İlişkin Dosyalar" kısmından ulaşabilirsiniz.