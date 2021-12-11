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MSB: Askeri öğrenci alımına ilişkin yeni düzenleme yapılmadı

#Milli Savunma Bakanlığı#Askeri Öğrenci#Düzenleme
MSB: Askeri öğrenci alımına ilişkin yeni düzenleme yapılmadı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, askeri öğrenci alımına ilişkin yeni düzenleme yapılmadığını bildirdi.

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Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle ilgili 'MSB’den cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberlere yer verildiğini belirtti. 'Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', 'Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ve 'Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te, haberde yer aldığı gibi yeni yapılan düzenleme bulunmadığını vurgulayan bakanlık kaynakları, daha önce tek bentteki hükmün 2 bentte tekrar aynı şekilde düzenlendiğini kaydetti.

"YALAN VE İFTİRALARLA MSB VE TSK'YI YIPRATMA AMACI TAŞIYOR"

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Yönetmeliklerin, dış kaynaktan subay ve astsubay alımına ilişkin hususlara yönelik düzenlemenin bu maddelere atıfla yapılabilmesi için hazırlanan teknik düzenleme olduğunu kaydeden bakanlık kaynakları, "Haberin başlığı gerçekleri çarpıtma, yalan ve iftiralar ile Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak amacını taşımaktadır. Haber içeriği de bu durumu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Askeri Öğrenci#Düzenleme

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