MSB: Amfibi Hücum Timlerimiz eğitimlerine devam ediyor

Bakanlığın Twitter hesabından, Mavi Vatan’da başarılı görevler icra eden Amfibi Hücum Timlerinin eğitimlerinden çekilen fotoğrafları paylaştı. Açıklamada, "Amfibi harekatın en önemli unsurlarından olan, Mavi Vatan’da başarılı görevler icra eden kılıcın keskin yüzü, okun sivri ucu Kahraman Amfibi Hücum Timlerimiz eğitimlerine devam ediyor" denildi.

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