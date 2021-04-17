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Gündem
DHA
Haber Giriş: 17.04.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

MSB: Amfibi Hücum Timlerimiz eğitimlerine devam ediyor

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MSB: Amfibi Hücum Timlerimiz eğitimlerine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Hücum Timlerinin eğitimlerine devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından, Mavi Vatan’da başarılı görevler icra eden Amfibi Hücum Timlerinin eğitimlerinden çekilen fotoğrafları paylaştı. Açıklamada, "Amfibi harekatın en önemli unsurlarından olan, Mavi Vatan’da başarılı görevler icra eden kılıcın keskin yüzü, okun sivri ucu Kahraman Amfibi Hücum Timlerimiz eğitimlerine devam ediyor" denildi.

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