MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB, amfibi deniz piyadelerinin çalışmalarını anlatan görüntü paylaştı
GeriGündem MSB, amfibi deniz piyadelerinin çalışmalarını anlatan görüntü paylaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 17:59,Son Güncelleme:/

MSB, amfibi deniz piyadelerinin çalışmalarını anlatan görüntü paylaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB, amfibi deniz piyadelerinin çalışmalarını anlatan görüntü paylaştı
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından amfibi deniz piyadelerinin faaliyetlerini içeren görüntü paylaşıldı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, karla kaplı dağlarda terörle mücadele operasyonlarını sürdüren amfibi deniz piyade timlerinin çalışmaları yer alıyor.     

Görüntüde, "Hırçın denen dalgalardan, aşılmaz denen dağlara... Kahraman Amfibi Deniz Piyadeleri Daima Hazır!" ifadelerine yer veriliyor.     

Hakkari Yüksekova'da 3 bin 200 rakımlı bir dağda, eksi 20 derecede düzenlenen operasyonun da paylaşıldığı görüntüde, Mehmetçiğin kar ve tipi altındaki operasyonları gözler önüne seriliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle