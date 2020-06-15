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DHA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 18:55,Son Güncelleme:

MSB: Akdeniz'de Türk ve İtalyan denizaltılarıyla eğitim gerçekleştirildi

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MSB: Akdeniz'de Türk ve İtalyan denizaltılarıyla eğitim gerçekleştirildi
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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Akdeniz'de Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltılarla deniz eğitimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz'in en etkin denizaltı filolarına sahip iki deniz kuvveti arasında icra edilen eğitimlerle karşılıklı iş birliğinin artırılması sağlandı." ifadesi kullanıldı.

MSB: Akdenizde Türk ve İtalyan denizaltılarıyla eğitim gerçekleştirildi

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