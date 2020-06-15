DHA
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MSB: Akdeniz'de Türk ve İtalyan denizaltılarıyla eğitim gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Akdeniz'de Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltılarla deniz eğitimleri gerçekleştirildiği bildirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz'in en etkin denizaltı filolarına sahip iki deniz kuvveti arasında icra edilen eğitimlerle karşılıklı iş birliğinin artırılması sağlandı." ifadesi kullanıldı.
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