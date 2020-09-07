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DHA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 18:45 | Son Güncelleme:

MSB: ’Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’ başarıyla devam ediyor

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MSB: ’Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’ başarıyla devam ediyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürüyor" denildi.

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