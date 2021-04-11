MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB, Ağrı'da yapılan devriye faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı
GeriGündem MSB, Ağrı'da yapılan devriye faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.04.2021 - 18:43 | Son Güncelleme:

MSB, Ağrı'da yapılan devriye faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB, Ağrı'da yapılan devriye faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı'da zorlu kış şartlarından yapılan keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ağrı'da bulunan 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca hudut emniyeti kapsamında keşif/gözetleme, devriye faaliyetleri icra edildi" denildi. Paylaşımda ayrıca keşif ve devriye faaliyetlerinden fotoğraflara yer verildi.

MSB, Ağrıda yapılan devriye faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi