MSB, Ağrı'da yapılan devriye faaliyetlerinden fotoğraf paylaştı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ağrı'da bulunan 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca hudut emniyeti kapsamında keşif/gözetleme, devriye faaliyetleri icra edildi" denildi. Paylaşımda ayrıca keşif ve devriye faaliyetlerinden fotoğraflara yer verildi.

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