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Haber Giriş: 29.07.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

MSB açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist gözaltına alındı

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MSB açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist gözaltına alındı
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG’li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.

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