MSB açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG’li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/e8G9Zeynt6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2020
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