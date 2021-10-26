MSB açıkladı! Zap bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
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