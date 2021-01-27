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Gündem
Haber Giriş: 27.01.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

MSB açıkladı... Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı

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MSB açıkladı... Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıs, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi.'' açıklamasında bulundu.

MSB, ''Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıs, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi.'' açıklamasında bulundu.

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