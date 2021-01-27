MSB açıkladı... Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıs, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi.'' açıklamasında bulundu.
MSB, ''Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıs, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi.'' açıklamasında bulundu.
Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıs, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/nTNmzP2gmt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 27, 2021
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