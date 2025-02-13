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MSB açıkladı: Uzman Çavuş Osman Oktay şehit oldu

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#Şehit#MSB #Osman Oktay
MSB açıkladı: Uzman Çavuş Osman Oktay şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 12:04

Mili Savunma Bakanlığı, Suriye sınırında çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın tedavi gördüğü hastanede şehit düştüğünü açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde bir üs bölgesine 7 Şubat 2025 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 13 Şubat tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

MSB açıkladı: Uzman Çavuş Osman Oktay şehit oldu

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#Şehit#MSB#Osman Oktay

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