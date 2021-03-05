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Gündem
DHA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 17:58 | Son Güncelleme:

MSB açıkladı: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 11'incisi yapıldı

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MSB açıkladı: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 11'incisi yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 11'incisinin NATO Karargahı'nda yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 11’incisi NATO Karargahı’nda icra edildi" denildi.

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