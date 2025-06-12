MSB Kaynakları açıkladı: Teslim olan terörist sayısında artış var

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Mİlli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teslim olan terörist sayısında artış olduğunu belirten kaynaklar, son bir haftada 6 PKK'lının daha telsim olduğunu duyurdu. MSB kaynakları ayrıca, Türkiye ve Libya arasında 2019'da imzalanan Deniz Yetki Anlaşmasının, Hafter tarafından da değerlendirilmesini olumlu karşıladıklarını bildirdi.



PKK'NIN FESİH KARARI



Bakanlık kaynakları, “Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var. Bizim de arama-tarama, mağara temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor” açıklamasını yaptı.

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SÜRECİN SUİSTİMAL EDİLMESİNE GÖZ YUMMAYIZ



Suriye’deki son durumu değerlendiren Bakanlık kaynakları, “Türkiye olarak temel gayemiz; Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Suriye’nin güvenlik kapasitesinin artırılması ve iki ülke arasında terörle mücadelede işbirliğinin sağlanması. Terör örgütü YPG/SDG’nin Suriye Yeni Yönetimi ile entegrasyon sürecinin suiistimal edilmesine asla göz yumulmayacağını hatırlatıyor, Türkiye’nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında hiçbir azalma olmadığını bir kez daha vurguluyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE-LİBYA DENİZ YETKİ ANLAŞMASI



MSB kaynakları, Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması’nı Hafter tarafının da incelemeye aldığına dair haberle ilgili olarak ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası her iki ülkenin de uluslararası hukuktan doğan haklarını koruyan, hakkaniyet temelli bir anlaşma. Bahse konu Mutabakat Muhtırasında deniz alanları belirlenirken, ana karalar arası ortay hat esas alınmış, Libya’nın hakları diğer ülkelerin maksimalist taleplerinin aksine tam manasıyla korundu. Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya ile tarihi bağlara dayanan müttefikliğimiz denizlerle de tescillendi. Hafter tarafının da bunu incelemeye almasını olumlu karşılıyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

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6 PKK’LI DAHA TESLİM OLDU



Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu hafta 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde yapıldı. Toplantıda bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadeleye dair şu bilgileri paylaştı:



Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir. 8 Ocak’ta başlayan tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 151, Menbic bölgesinde 124 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir.”



Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyi harekat bölgesinde teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağaralarda bol miktarda silah, malzeme ve mühimmat imha edilerek kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.



Ele geçirilen malzemeler şu şekilde;

“- 1 adet 60 mm Havan,

- 1 adet Konkurs Tanksavar Silahı,

- 2 adet A/T-4 Tanksavar Silahı,

- 2 adet RPG-7 Roketatar,

- 1 adet 14,5 mm Doçka Makineli Tüfek,

- 2 adet 12,7 mm Doçka Makineli Tüfek,

- 1 adet Şervan Keskin Nişancı Tüfeği,

- 4 adet Şiyar Keskin Nişancı Tüfeği,

- 3 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği,

- 1 adet Blazer R8 Keskin Nişancı Tüfeği,

- 3 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği,

- 1 adet M1 Piyade Tüfeği,

- 1 adet HK-23 Hafif Makineli Tüfek,

- 5 adet BİXİ Hafif Makineli Tüfek ve 7 adet yedek namlusu,

- 4 adet M-16 Piyade Tüfeği,

- 24 adet AK-47 Piyade Tüfeği,

- 1 adet T-40 Bombaatar,

- 1 adet RBG Bombaatar,

- 1 adet Av Tüfeği,

- 4 adet Tabanca,

- 200 adet El Bombası,

- 4 adet Havalı Tüfek,

- 2 adet Havalı Tabanca,

- 2 adet RPG-7 Anti-Tank mühimmatı,

- 2 adet RPG-7 menzil uzatma sevk fişeği,

- 148 adet sevk fişeği,

- 874 adet 23 mm top mühimmatı,

- 9200 adet 14.5mm fişek,

- 2325 adet 12.7mm fişek,

- 19250 adet 7.62mm fişek,

- 16700 adet 5.56 mm fişek,

- 2160 adet 5.45mm fişek.- 4 adet Termal Silah dürbünü,

- 1 adet RPG-7 dürbünü,

- 3 adet Sehpalı Gözetleme Dürbünü,

- 3 adet Dürbün,

- 1 adet DLRIL 50 Lazer İşaretleyici,

- 1 adet Kestrel Cihazı,

- 1 adet Holografik Nişangah,

- 105 adet Bastırıcı (susturucu),

- 1 adet Doçka Sehpası,

- 1 adet 12,7 mm Doçka namlusu,

- 31 adet Kanas Keskin Nişancı Tüfek Şarjörü,

- 404 adet Piyade Tüfeği Şarjörü,

- 4 adet Yaesu Sabit Merkez Telsiz,

- 7 adet Yaesu El Telsizi,

- 2 adet Ses Kayıt Cihazı,

- 1 adet Güç Dengeleyici,

- 2 adet IP Kamera,

- 3 adet Video Kaydedici,

- 1 adet Güneş Paneli,

- 1 adet Dome Kamera,

- 200 adet Pil,

- 1 adet Hoparlör,

- 1 adet Ses Güçlendirici,

- 1 adet Laptop,

- 6 adet E-Kitap Okuyucu,

- 15 adet Mini CD Kart,

- 2 adet SD Kart,

- 4 adet Telefon,

- 1 adet Kontrol Paneli,

- 2 adet Joystick,

- 1 adet Kapı Güvenlik Diyafonu,

- 1 adet Modem,

- 10 adet Gaz Maskesi,

- 50 adet Oksijen Tüpü,

- 1 adet Manuel Şarj Dinamosu,

- 1 adet Jeneratör,

- 1 adet İnvertör,

- 2 adet UPS,

- 1 adet Powerbank,

- Mini İş Makinası,

- 320 lt. Mazot,

- 50 lt. Benzin,

- Bol miktarda sağlık ve yaşam malzemesi.”