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MSB açıkladı: Suriye ve Yunanistan sınırında 3 örgüt mensubu yakalandı

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#Milli Savunma Bakanlığı#Suriye#Yunanistan
MSB açıkladı: Suriye ve Yunanistan sınırında 3 örgüt mensubu yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 18:01

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan sınırlarından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu 19 kişinin yakalandığını açıkladı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi. 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Suriye#Yunanistan

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