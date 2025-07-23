MSB açıkladı: Suriye, Türkiye'den destek talep etti

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir." ifadesini kullandı.

MSB kaynakları, "IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı" nedeniyle İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Suriye'nin Süveyda kentinde yaşanan çatışmalar ve İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarıyla ilgili soruları cevaplayan kaynaklar, İsrail'in son dönemde yoğunlaştırdığı saldırıların, özellikle güneydeki Süveyda bölgesinde Dürzi toplumu ile Şam yönetimi arasında gerilimleri artırdığını belirtti.

Kaynaklar, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, istikrarın sağlanması ve terör örgütleriyle mücadele edilmesi yönündeki kararlı duruşunu sürdürdüğüne vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığı olarak, Suriye'nin yeni hükümetiyle yakın bir iş birliği içinde çalışmaktayız. Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Türkiye'nin öncelikli hedefi, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalara öncülük etmektir."

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TERÖR ÖRGÜTÜ SDG'NİN ENTEGRASYONU

Bakanlık kaynakları, terör örgütü SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu ile ilgili sorular üzerine, şunları söyledi:

"Milli Savunma Bakanlığı olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının korunmasının ülkemiz ve bölge istikrarı için olmazsa olmaz olduğunu daha önce defalarca ifade etmiştik. Bu kapsamda, 10 Mart tarihinde Suriye Hükümeti ve SDG terör örgütü arasında üzerine uzlaşı sağlanan hususların sahadaki yansımalarının bir an önce görülmesi söz konusu istikrara katkı sağlayacaktır. Terör örgütü SDG, Şam hükümetiyle yaptığı anlaşmaya uyduğunu somut olarak göstermek zorundadır. Konuya yönelik gelişmeler ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip edilmektedir."

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Gözden Kaçmasın MSB: Eurofighter anlaşması imzalandı Haberi görüntüle





"EUROFİGHTER TYPHOON İÇİN MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI"

Tuğamiral Aktürk, Bakan Güler'in görüşmeleri hakkında bilgi vererek, "Aynı gün Azerbaycan Savunma Bakanı ile ‘Karşılıklı Askerî Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı imzalamıştır. Sayın Bakanımız bugün de (23 Temmuz) Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile bir araya gelerek ülkemizin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptını imzalamıştır" ifadelerini kullandı.

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"4 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyuran Tuğamiral Aktürk, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzemenin de kullanılamaz hâle getirildiğini bildirdi.

Hudut güvenliği faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Aktürk, son bir haftada 207 şahsın yakalandığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 959 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 638 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 43 bin 630'a ulaşmıştır. Suriye Harekât Alanlarında devam eden 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 212'si Tel Rıfat, 286'sı Menbic bölgesinde olmak üzere toplam 498 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir. 21 Temmuz'da Deniz Kuvvetlerimize ait insansız hava araçları ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Sisam Adası'nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan botu bıraktığı tespit edilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır."

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"ULUSLARARASI TOPLUMU HIZLI BİR ŞEKİLDE SORUMLULUK ALMAYA DAVET EDİYORUZ"

İsrail'in saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tuğamiral Aktürk, "7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan eylemleri, sadece Filistin halkını değil, tüm bölgeyi derin bir istikrarsızlığa sürüklemektedir. İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırıları; sivilleri, özellikle de kadın ve çocukları hedef almakta, temel insani değerleri ve uluslararası normları ağır şekilde ihlal etmektedir. İnsani yardımların engellenmesi, temel yaşam ihtiyaçlarına erişimin kısıtlanması ve sivil altyapının sistematik şekilde tahrip edilmesi, Gazze'deki dramı insani bir felakete dönüştürmüş durumdadır. Bu tablo, yalnızca bölge halkının değil, tüm insanlığın vicdanını yaralamaktadır. Bu kapsamda, uluslararası toplumu daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede kalıcı barış ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için hızlı bir şekilde sorumluluk almaya, güçlü ve ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.