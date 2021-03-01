MSB açıkladı! Suriye sınırında yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe hudut hatlarında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi.'' ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe hudut hatlarında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/6ASyhsN40l — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 1, 2021