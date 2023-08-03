MSB açıkladı: Şile sahilinde bulunan top mermileri imha edildi

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Şile Sofular Halk Plajı açığında mühimmat olabileceği değerlendirilen şüpheli cismin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sevk edilen SAS Komandoları tarafından Savcılık ve Kolluk Kuvvetleri ile koordineli olarak yapılan inceleme sonucunda, cismin 2’nci Dünya Savaşı döneminden kalma top mermileri olabileceği değerlendirildi.

Söz konusu merminin bulunduğu bölgede, SAS Komandoları tarafından su altı arama faaliyeti icrasında toplam 28 adet top mermisi tespit edildi.

Yapılan inceleme dalışlarında, mermilerin yüzeylerinde oluşan kabuklanma sonucu etraflarında bulunan kayalıklarla bütünleşmiş olması sebebiyle 28 top mermisinden 11 adedi su altından çıkarılarak Savcılık makamı bilgisi dâhilinde inceleme ve müteakiben imha maksadıyla emniyete alındı. Bölgedeki insanların tahliye edilmesinin ardından, su altında bulunan 17 adet top mermisi SAS Komandolarının titiz çalışması sonrası kontrollü şekilde imha edildi.

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