MSB açıkladı: 1 asker şehit

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MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Furkan GÖK yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

KAHRAMANMARAŞ’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök’ün (23) acı haberi, Kahramanmaraş’taki baba ocağına ulaştı. Acı haber, Hasancıklı Mahallesi’nde yaşayan ailesine Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve askeri yetkililer tarafından verildi.

ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Osman Gök ve Döndü Gök, oğullarının şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti. Eve ve evin olduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.