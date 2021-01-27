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Haber Giriş: 27.01.2021 - 13:10 | Son Güncelleme:

MSB açıkladı... Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

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MSB açıkladı... Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
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MSB, ''31 Aralık 2020’de Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışırken yakalanan 12 DEAŞ teröristinden birinin kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.'' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Hatay Reyhanlı’da konuşlu Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Aralık 2020’de Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 kişi yakalanmış ve Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmişti. 5’i Rusya, 4’ü Özbekistan, 3’ü de Kırgızistan uyruklu olan şahısların DEAŞ’lı teröristler oldukları belirlenmişti. Yapılan kapsamlı inceleme sonucu teröristlerden birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

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