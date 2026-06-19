MSB açıkladı: İtalyan SAMP/T Konya’ya konuşlandı

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB), gündemdeki savunma ve güvenlik konularına ilişkin şu açıklamalar yapıldı: “NATO Daimi Savunma Planı kapsamında İttifak’ın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya’ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi bugün (dün) 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda (Konya) konuşlandırıldı. Ayrıca ülkemiz, değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve milli hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesini sürdürüyor. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki Siper Hava Savunma Silah Sistemi, 12 Haziran’da Sinop Atış Alanı’nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek ‘Tam Harekât Kabiliyeti’ne ulaştı. Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak ve milli güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır.

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16 ÜLKEYE ASKERİ EĞİTİM

Bakanlığımız tarafından, birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülüyor. Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı/Isparta’da; Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mali, Libya’nın her iki tarafı ve Somali olmak üzere 5 dost ve müttefik ülkeden toplam 503 misafir askeri personele eğitim veriliyor. Ayrıca, 2026-2027 Misafir Askeri Personel Kontenjan Planı kapsamında 16 ülkeden (Azerbaycan, Burundi, Bangladeş, Gine, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Özbekistan, Senegal, Somali, Türkmenistan) toplam 448 personele eğitim kontenjanı tahsis edildi.”

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DONANMAYA TAKVİYE ROMANYA’YA KORVET

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın (20 Haziran) İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenecek törende TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi envantere alınacak.

Törende ayrıca, İstanbul’da inşa edilen Contraamiral Roman korveti de Romanya Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilecek.

HÜRKUŞ VE GÖKBEY ENVANTERE GİRİYOR

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- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Bilgilendirme Toplantısı bu hafta TUSAŞ’ın Kahramankazan yerleşkesinde yapıldı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bilgilendirmede şunları söyledi: “Temel Eğitim Uçağımız Hürkuş ile İlk Millî Genel Maksat Helikopterimiz Gökbey’in bu yıl içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınması planlanıyor. Yeşil vatanımızın korunmasına destek sağlamak amacıyla da 2026 yılı yangın sezonu için Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında bulunan ‘Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü’ kapsamında planlanan hava araçları konuş yeri intikalleri tamamlandı.”

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AY YILDIZ’DA NATO RESEPSİYONU

- “NATO Ankara Zirvesi’ne yönelik hazırlıklarımız Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda devam ediyor. Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında; tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülüyor. Ay Yıldız Karargâhımızda konuk savunma bakanları ile beraberlerindeki heyetler onuruna Karargâhın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecek.”