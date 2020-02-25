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DHA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 14:06,Son Güncelleme:/

MSB açıkladı: Harekat bölgesinde 1373 tünel kullanılmaz hale getirildi

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MSB açıkladı: Harekat bölgesinde 1373 tünel kullanılmaz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti. Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünel kullanılamaz hale getirildi." denildi.

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