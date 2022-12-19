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MSB açıkladı: Gürcistan’a helikopter yedek parçası hibe edildi

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#Gürcistan#Milli Savunma Bakanlığı#Helikopter Yedek Parça
MSB açıkladı: Gürcistan’a helikopter yedek parçası hibe edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 20:20

Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde Gürcistan’a 2 adet havaalanı yıkama ve süpürme aracı ile 31 kalem muhtelif helikopter yedek parçası hibe edildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Bakanlığımız tarafından tedarik edilen 2 adet havaalanı yıkama ve süpürme aracı ile 31 kalem muhtelif helikopter yedek parçası Marneuli Hava Meydanı'nda yapılan törenle Gürcistan’a hibe edildi” denildi.

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#Gürcistan#Milli Savunma Bakanlığı#Helikopter Yedek Parça

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