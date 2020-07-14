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DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 10:37,Son Güncelleme:

MSB açıkladı: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı

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MSB açıkladı: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

4 TERÖRİST TESLİM OLDU

MSB'den yapılan açıklamada Silopi’de güvenlik güçleri 4 teröristin teslim olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.

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