MSB açıkladı: Eurofighter eğitiminde yeni aşama! Pilotlar uçuşlara başladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotların uçuş eğitimlerine başladığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, İngiltere ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında ağustos ayında eğitim sürecinin başladığı hatırlatıldı. Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarının, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladığı belirtildi.

PLANLAMA TAKVİME UYGUN SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 3 Eylül’de basın bilgilendirme toplantısında konuşmuştu.

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Birleşik Krallık ile Eurofighter Typhoon uçağı tedarik faaliyetlerine devam edilmektedir." diyen Aktürk, bu kapsamda, Birleşik Krallık'a gönderilecek pilotların eğitimlerine 7 Eylül'de başlanmasının planlandığını söylemişti.

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