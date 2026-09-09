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MSB açıkladı: Eurofighter eğitiminde yeni aşama! Pilotlar uçuşlara başladı

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#Eurofighter Typhoon#MSB#Uçuş Eğitimi
MSB açıkladı: Eurofighter eğitiminde yeni aşama Pilotlar uçuşlara başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 17:01

Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında eğitimlerine ağustosta başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotları, terminoloji eğitimlerini tamamladı. Pilotlar şimdi uçuş eğitimine geçti.

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 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotların uçuş eğitimlerine başladığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, İngiltere ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında ağustos ayında eğitim sürecinin başladığı hatırlatıldı. Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarının, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladığı belirtildi.

MSB açıkladı: Eurofighter eğitiminde yeni aşama Pilotlar uçuşlara başladı

PLANLAMA TAKVİME UYGUN SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 3 Eylül’de basın bilgilendirme toplantısında konuşmuştu.

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Birleşik Krallık ile Eurofighter Typhoon uçağı tedarik faaliyetlerine devam edilmektedir." diyen Aktürk, bu kapsamda, Birleşik Krallık'a gönderilecek pilotların eğitimlerine 7 Eylül'de başlanmasının planlandığını söylemişti.

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#Eurofighter Typhoon#MSB#Uçuş Eğitimi

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