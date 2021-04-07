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DHA-AA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

MSB açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

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MSB açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan operasyonlara ilişkin önemli bir açıklama geldi. MSB'den yapılan açıklamaya göre, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. " denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." ifadesiyle yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetlerinin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

MSB açıkladı Etkisiz hale getirildiler

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