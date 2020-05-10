DHA
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MSB açıkladı: El Bab'da sivillere kanlı saldırı
Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG’li teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladı" açıklamasını yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPGli teröristler bu kez de Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladı" ifadelerine yer verildi.
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