MSB açıkladı: Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi

MSB, F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler icra edildiğini duyurdu.



Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait birlik ve gemilerin harekâta hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekât kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarımızın da katılımıyla Ege Denizi’nde eğitimler icra edildi" denildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait birlik ve gemilerin harekâta hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekât kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarımızın da katılımıyla Ege Denizi’nde eğitimler icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ot43Awsw1G — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 22, 2020