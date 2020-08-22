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DHA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 16:03 | Son Güncelleme:

MSB açıkladı: Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi

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MSB açıkladı: Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB),  F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler icra edildiğini duyurdu.

MSB, F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler icra edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait birlik ve gemilerin harekâta hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekât kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarımızın da katılımıyla Ege Denizi’nde eğitimler icra edildi" denildi.

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