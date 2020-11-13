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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 11:34 | Son Güncelleme:

MSB açıkladı: Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi

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MSB açıkladı: Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'nca, Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimlerinin başarıyla gerçekleştirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı gemilerimiz, Doğu Akdeniz’de fiili silah atış eğitimleri icra etti. Bahriyelilerimiz atışları başarılı şekilde gerçekleştirdi" denildi.

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