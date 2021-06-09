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Haber Giriş: 09.06.2021 - 23:32 | Son Güncelleme:

MSB açıkladı! Bir astsubay koronavirüsten hayatını kaybetti

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MSB açıkladı! Bir astsubay koronavirüsten hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir'ın tedavi gördüğü hastanede koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

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