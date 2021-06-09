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MSB açıkladı! Bir astsubay koronavirüsten hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir'ın tedavi gördüğü hastanede koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklama şöyle;
Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.
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