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DHA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 14:50,Son Güncelleme:/

MSB açıkladı: Batman'dan havalanan İHA düştü

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MSB açıkladı: Batman'dan havalanan İHA düştü
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Milli Savunma Bakanlığı, Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü, olayda can kaybının olmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Batman’dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatılmıştır'' ifadelerine yer verildi.

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