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Haber Giriş: 23.06.2020 - 20:23,Son Güncelleme:

MSB açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yapılan hava harekatlarında tespit edilen 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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