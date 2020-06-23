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MSB açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yapılan hava harekatlarında tespit edilen 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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