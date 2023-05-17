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MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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#Millî Savunma Bakanlığı#Barış Pınarı Bölgesi#PKK/YPG
MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 20:03

Millî Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

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Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıkları çukurlara gömüyoruz! Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi. 

 

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#Millî Savunma Bakanlığı#Barış Pınarı Bölgesi#PKK/YPG

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