MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıkları çukurlara gömüyoruz! Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi.