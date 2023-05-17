MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıkları çukurlara gömüyoruz! Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için teröristleri kendi kazdıklara çukurlara gömüyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 17, 2023
Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist, #Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi. 🇹🇷… pic.twitter.com/1r073jrFlO