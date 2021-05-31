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Haber Giriş: 31.05.2021 - 12:52 | Son Güncelleme:

MSB açıkladı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz! TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

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