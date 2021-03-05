MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB)'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:



Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.





Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/VDPwA0kpcb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 5, 2021