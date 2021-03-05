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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, ''Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB)'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

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