MSB açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Haberin Devamı

MSB tarafından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.