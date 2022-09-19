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MSB açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

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#MSB#Pençe-Kilit#Terörist
MSB açıkladı: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 18:40

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Pençe-Kilit ve Metina bölgesinde bulunan 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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MSB tarafından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi. 

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#MSB#Pençe-Kilit#Terörist

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