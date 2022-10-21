Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLER Gündem Haberleri

MSB açıkladı: 5 FETÖ'cü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#MSB#FETÖ#Terör Örgütü
MSB açıkladı: 5 FETÖcü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 20:04

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#FETÖ#Terör Örgütü

BAKMADAN GEÇME!

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Trussın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

#Liz Truss
Ortadan kaybolduğunda henüz 19 yaşındaydı... Çeyrek asırlık Kristin Smart davasında bir perde kapandı

Ortadan kaybolduğunda henüz 19 yaşındaydı... Çeyrek asırlık Kristin Smart davasında bir perde kapandı

#Kristin Smart
Yasadışı bahse baskın 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

Yasadışı bahse baskın! 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

#Halil Falyalı

BAKMADAN GEÇME!

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Trussın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

Geldiği gibi gitti... İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın vedasının arka planında neler yaşandı | 6 SORU 6 CEVAP

#Liz Truss
Ortadan kaybolduğunda henüz 19 yaşındaydı... Çeyrek asırlık Kristin Smart davasında bir perde kapandı

Ortadan kaybolduğunda henüz 19 yaşındaydı... Çeyrek asırlık Kristin Smart davasında bir perde kapandı

#Kristin Smart
Yasadışı bahse baskın 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

Yasadışı bahse baskın! 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

#Halil Falyalı