MSB açıkladı: 5 FETÖ'cü yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verdi.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB pic.twitter.com/PARsn2hKxK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2022