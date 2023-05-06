MSB açıkladı: 3 terörist daha teslim oldu

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MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 6, 2023
Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/iv8djAGT2y