MSB açıkladı: 3 terörist daha teslim oldu

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MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.