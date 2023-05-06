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MSB açıkladı: 3 terörist daha teslim oldu

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#MSB#Irak#Terörist
MSB açıkladı: 3 terörist daha teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 19:36

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanından kaçan 3 teröristin hudut karakoluna teslim olduğu açıklandı.

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MSB'den yapılan açıklama şöyle: 

Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

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#MSB#Irak#Terörist

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