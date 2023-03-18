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MSB açıkladı: 25 milyon ton tahıl sevkiyatı gerçekleşti

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#MSB#Tahıl Sevkiyatı#Tahıl Koridoru Anlaşması
MSB açıkladı: 25 milyon ton tahıl sevkiyatı gerçekleşti
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 19:53

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Anlaşma sayesinde bugüne kadar 800'den fazla gemi ile ihtiyaç sahibi ülkelere 25 milyon ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

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MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı gibi Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ve ilgili Bakanlıklarımızın yaptığı görüşmeler ve temaslar sonucunda 19 Mart 2023 tarihinden itibaren uzatıldı. Hem bölge ve dünya barışına hem de gıda fiyatları ve istikrara ciddi katkıları olan anlaşma sayesinde bugüne kadar 800'den fazla gemi ile ihtiyaç sahibi ülkelere 25 milyon ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı. 

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#MSB#Tahıl Sevkiyatı#Tahıl Koridoru Anlaşması

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