MSB açıkladı: 25 milyon ton tahıl sevkiyatı gerçekleşti

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MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı gibi Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ve ilgili Bakanlıklarımızın yaptığı görüşmeler ve temaslar sonucunda 19 Mart 2023 tarihinden itibaren uzatıldı. Hem bölge ve dünya barışına hem de gıda fiyatları ve istikrara ciddi katkıları olan anlaşma sayesinde bugüne kadar 800'den fazla gemi ile ihtiyaç sahibi ülkelere 25 milyon ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.