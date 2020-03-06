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Haber Giriş: 06.03.2020 - 01:45,Son Güncelleme:/

MSB açıkladı: 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi

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MSB açıkladı: 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı'nda 21 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Bahar Kalkanı Harekâtında 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16:00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır.

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