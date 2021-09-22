MSB açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB, 'Kahraman Mehmetçik, hain emelleri için saldırı planları yapan teröristleri etkisiz hâle getirmeyi sürdürüyor. Biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.
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Mİlli Savunma Bakanlığı(MSB)'den gelen açıklama şu şekilde:
Kahraman Mehmetçik, hain emelleri için saldırı planları yapan teröristleri etkisiz hâle getirmeyi sürdürüyor. Biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi.