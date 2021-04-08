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Gündem
DHA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 10:36 | Son Güncelleme:

MSB açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki 2 teröristin, etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Zeytin Dalı Harekât bölgesine yönelik saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarımız sürüyor. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist daha komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi. 

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