ANKARA, (DHA)
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MSB açıkladı: 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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