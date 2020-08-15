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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 15.08.2020 - 14:40, Son Güncelleme:

MSB açıkladı: 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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MSB açıkladı: 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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