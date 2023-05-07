MSB açıkladı... 1 asker şehit oldu

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Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekât Alanı Bölgesi’nde bir Üs Bölgemizde 07 Mayıs 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Mehmet SEVİM silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

AKSARAY’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in (24) acı haberi, baba ocağı Aksaray'a ateş düşürdü. Bekar Sevim'in ailesinin, oğullarının şehit haberini ziyarete gittikleri İstanbul Esentepe'de aldıkları belirtildi.



Kayseri 1‘inci Komando Tugayında görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim, görev için gittiği Suriye'nin İdlib şehrindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesinde silah kazası sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 1'i kız 3 çocuk babası Biyami Sevim ve anne Meryem Sevim'in oğullarının şehadet haberini ziyarete gittikleri İstanbul Esentepe'de oturan diğer oğulları Necdet Sevim'in evinde aldıkları öğrenildi.

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20 GÜN ÖNCE İZNE GELMİŞ

Şehit Uzman Çavuş Mehmet SEVİM'in 20 gün önce memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Satansarı köyüne gelerek ailesini ziyaret ettiği öğrenildi. Bekar olan şehit Sevim'in cenazesinin yarın ikindi namazı sonrası Satansarı köyünde defnedilmesi bekleniyor.



Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesabından "Aksaray’ımızın evladı P. Uzm. Çvş.Mehmet Sevim, Suriye-İdlib İştebrak Üs Bölgesinde şehit olmuştur. Allah, rahmet etsin. Şehidimizin mekanı cennet, makamı âli olsun. Ailesine, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajıyla acı haberi duyurdu. (DHA)