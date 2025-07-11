MSB acı olayı anlattı... 852 rakımlı mağarada neler oldu

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İLK KEZ OLAN BİR DURUM

“Irak’ın kuzeyinde 2019 yılında başlatılan Pençe Serisi Harekâtları kapsamında toplam 3 bin 765 mağara/sığınağın tespit, arama ve imhası başarıyla gerçekleştirildi. Bugüne kadar bu olay dışında herhangi bir gazdan etkilenme olayı yaşanmadı. Ayrıca, harekât alanlarında mağara, sığınak ve tünel tespit ve imha faaliyetleri devam ederken, diğer taraftan da naaşlarına ulaşılamayan şehitlerin naaşlarını arama çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

2 ŞEHİDİN NAAŞI BULUNDU

* 3 Kasım 2022’de şehit olan P.Uzm.Çvş. Mustafa Bazna’nın naaşına 29 Ocak 2025’te, 7 Temmuz 2022’de şehit olan P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek’in naaşına 26 Mart 2025’te ulaşıldı. 28 Mayıs 2022’de Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde şehit olan P.Ütğm. Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arama çalışmalarına ise ilk andan itibaren devam edildi.

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ÖNCE KEŞİF YAPILDI

* Olayın gerçekleştiği 852 rakımlı tepedeki mağara 23-24 Haziran 2024’te terör örgütü mensuplarından temizlenerek mağaranın tüm giriş ve mazgalları kapatıldı. Şehit Bozkurt’un naaşını arama faaliyetine alınan duyum üzerine 1 Temmuz 2025’ten itibaren 852 rakımlı tepedeki mağarada devam edildi. Bahse konu mağarada 1-5 Temmuz tarihleri arasında öncelikle keşif köpeği, sonrasında Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi marifetiyle birinci katta arama tarama faaliyeti icra edildi, basamaklı ve kademeli bir yapıda ikinci bir kat daha olduğu tespit edildi.

ÖNDEKİLER SENDELEDİ

* 6 Temmuz’da mağaraya girilmeden köpek ile tekrar keşif yapıldı, bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine 3 grup halinde (6+4+2) aralıklarla toplam 12 personel ile mağaraya girildi. Bir gün önce tespit edilen ikinci katın arama tarama faaliyeti esnasında önde ilerleyen personel sendeleme ve bayılmaların olması üzerine en arkadaki irtibat ve emniyet timi (2 kişi) dışarı çıkarak yardım istedi.

* Dışarıda bulunan 5 personel yardım çağrısı üzerine silah arkadaşlarını kurtarmak için derhal mağaraya girerken, girenlerin bir kısmında da sendeleme ve bayılmalar oldu. Ardından dışarıda bulunan 12 personel ikişerli gruplar halinde mağaraya girdi. Gazdan etkilenen personel dışarıya çıkarılmaya çalışıldı. En önde bulunan 7 personel hariç gazdan etkilenen tüm personel, arama tarama faaliyetinde görevli personelin fedakârlığıyla dışarı çıkarıldı ve derhal havayolu ile hastaneye sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen 5 Mehmetçik şehit oldu.

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3 FARKLI GAZA RASTLANDI

* İlk defa karşılaşılan bir durum olması nedeniyle AFAD ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na bağlı uzman arama kurtarma ekiplerinden destek talep edildi. Uzman ekipler tarafından yapılan ölçümlerde mağarada karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarına rastlandı. Oksijen oranının yüzde 19’a düştüğü tespit edilince mağaraya fanlarla oksijen basıldı. Oksijen seviyesinin yüzde 60’a çıkarılması sonrası mağaraya giren Türkiye Taş Kömürü Kurumu uzman ekipleri tarafından şehit olan 7 Mehmetçiğin naaşına ulaşıldı.

İDDİALAR ASILSIZ

Basında ve sosyal medyada yer alan ‘Gazdan etkilenen personelimizin tamamının aynı anda mağara içerisine girdiği, görev teçhizatlarının eksik olduğu ve gaz maskelerinin olmadığı, mağarada göçük meydana geldiği, tuzak olduğu, kimyasal gaz bulunduğu, şarapnel ile şehit olan ya da yaralanan silah arkadaşımızın olduğu” iddiaları tamamen asılsızdır.”

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‘GEREKLİ DERSLER ÇIKARILDI’

Açıklamada “Yaşadığımız bu olay istisnai, öngörülemez ve olağandışı bir durum olarak gelişti, istenmeyen ve hepimizi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlandı” denildi: “Ender rastlanan bu olay sonrası ek tedbirler alınacağından, gerekli derslerin çıkarılarak benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm süreçlerin titizlikle gözden geçirileceğinden kimsenin şüphesi olmamalı. Derhal başlatılan idari tahkikat süreci devam etmekte, olay tüm yönleri ile ayrıntılı şekilde incelenmekte. Mağara içerisinde bulunan gazların kaynağının tespitine insansız sistemlerin kullanılması da dahil devam ediliyor. İdari tahkikatın sonucu tamamlanmasına müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır.”