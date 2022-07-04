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MSB acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Serhat Bal şehit oldu

#Serhat Bal#Şehit#Pençe Kilit
MSB acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Serhat Bal şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Düzceli uzman çavuş Serhat Bal (29) şehit düştü.

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Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde ikamet eden uzman çavuş Serhat Bal, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışma sonrasında şehit düştü.

MSB acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Serhat Bal şehit oldu

DÜZCE’YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehidin, Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde yaşayan babası Ahmet Bal’a acı haberi Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş verdi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bal’ın bekar ve 3 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal’ın vatani görevi sonrası askerlik mesleğini tercih ederek uzman çavuş olduğu öğrenildi. 

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#Serhat Bal#Şehit#Pençe Kilit

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