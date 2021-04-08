MSB acı haberi duyurdu! Ulaştırma er Tevfik Yasin Keser şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Temmuz 2020 tarihinde Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığından (Manisa/Alaşehir) Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KKTC) emrine dağıtım gören 31 eri Mersin/Taşucu limanına götürmek üzere kiralanan sivil otobüsün, Mersin ili Mut ilçesinde şarampole yuvarlanarak kaza yapması sonucu ağır yaralanarak Hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız ulaştırma er Tevfik Yasin Keser yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara