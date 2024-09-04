×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB acı haberi duyurdu: Piyade Binbaşı Osman Ayan şehit oldu

Güncelleme Tarihi:

#Pençe Kilit#Şehit#MSB
MSB acı haberi duyurdu: Piyade Binbaşı Osman Ayan şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 19:14

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde gerçekleştirilen intikal faaliyeti sırasında kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Piyade Binbaşı Osman Ayan’ın şehit olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde, 04 Eylül 2024 tarihinde icra edilen intikal faaliyeti esnasında kalp krizi şüphesiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanan kahraman silah arkadaşımız P. Bnb. Osman Ayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pençe Kilit#Şehit#MSB

BAKMADAN GEÇME!