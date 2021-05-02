MSB acı haberi duyurdu: Pençe- Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan paylaşımla şehit haberini duyurdu. Bakanlığın paylaşımında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın başsağlığı mesajına yer verildi. Bakan Akar mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 1 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."



ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın (23), Kütahya'nın Emet ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.



Dere Mahallesi'nde yaşayan anne Havva Asan'ın evine Türk bayrakları asıldı.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri ve askeri yetkililer tarafından anne Asan'a oğlunun şehadet haberi iletildi.



Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, şehidin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.



Bekar olan ve bir süre önce babası vefat eden şehit Asan'ın 4 kardeşi olduğu öğrenildi.



Kütahya Valisi Ali Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda yaralanan ve Hakkari’de tedavi gören kahraman hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan şehit düştü. Şehadete eren kahraman evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Zafer Havalimanına getirilmesi beklenen şehidin cenazesi, bugün Emet ilçesinde toprağa verilecek.



İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI



Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Harekâtı'nda şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Her bir şehidimizin akan her damla kanın hesabını hain terör örgütü PKK’dan soracağız.

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