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Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit'te 2 asker şehit oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit#Şehit
Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilitte 2 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 22:31

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklama şöyle:

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit#Şehit

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