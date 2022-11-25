Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit'te 2 asker şehit oldu

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklama şöyle:

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."