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MSB acı haberi duyurdu... Pençe-Kilit bölgesinde Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#Assker#Şehit
MSB acı haberi duyurdu... Pençe-Kilit bölgesinde Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 12:37

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit harekat bölgesinde, 7 Ağustos 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

MSB acı haberi duyurdu... Pençe-Kilit bölgesinde Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Alp için taziye mesajı yayımladı. Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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MSB acı haberi duyurdu... Pençe-Kilit bölgesinde Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu

BABASI PANDEMİ DÖNEMİ KORONADAN HAYATINI KAYBETMİŞ

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan annesi Bahriye Kaygusuz'a acı haber, yetkililer tarafından verildi. Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Ömer Alp’in ise 2021 yılında pandemi döneminde koronavirüsten hayatını kaybettiği öğrenildi.

MSB acı haberi duyurdu... Pençe-Kilit bölgesinde Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp, Çiçekdağı ilçesinde düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak. 

MSB acı haberi duyurdu... Pençe-Kilit bölgesinde Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehide rahmet, ailesine baş sağlığı diledi. 

MSB acı haberi duyurdu... Pençe-Kilit bölgesinde Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu

 

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Assker#Şehit

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